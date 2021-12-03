Загитова о возрастном цензе: «Я выиграла Олимпиаду в 15. Если человек может выигрывать в этом возрасте – почему нет? Побеждает сильнейший»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась против возможного повышения возрастного ценза в фигурном катании.
Сейчас обсуждается идея повысить возрастной ценз в женском одиночном катании с 15 до 17 лет.
«У меня же такой опыт был, Олимпиаду в Пхенчхане я выиграла в 15 лет. Если человек может выигрывать в этом возрасте, то почему нет?
Как говорит Татьяна Александровна Навка, всегда побеждает сильнейший», – сказала Загитова.
В фигурном катании готовят революцию, которая ударит по России: подъем возрастного ценза – и больше никаких 15-летних