Бензема заменили из-за травмы бедра в 1-м тайме матча против «Сосьедада»

В 16-м туре на выезде играет с (0:0, первый тайм).

На 16-й минуте форвард гостей в центре поля присел на одно колено, обозначив, что не может продолжать игру.

До этого на протяжении нескольких минут он двигался медленнее обычного, пытался размять левую ногу и сигнализировал тренерскому штабу, что у него возникли проблемы. По всей видимости, у него травма левого бедра – на него он указывал партнерам.

Вместо француза на поле вышел Лука Йович.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.