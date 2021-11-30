Бензема заменили из-за травмы бедра в 1-м тайме матча против «Сосьедада»

В 16-м туре Ла Лиги «Реал Мадрид» на выезде играет с «Реал Сосьедад» (0:0, первый тайм).
На 16-й минуте форвард гостей Карим Бензема в центре поля присел на одно колено, обозначив, что не может продолжать игру.
До этого на протяжении нескольких минут он двигался медленнее обычного, пытался размять левую ногу и сигнализировал тренерскому штабу, что у него возникли проблемы. По всей видимости, у него травма левого бедра – на него он указывал партнерам.
Вместо француза на поле вышел Лука Йович.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.