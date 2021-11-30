Гол Промеса на 87-й принес «Спартаку» победу над «Ахматом» – 2:1. Соболев ассистировал Мозесу и удалился

В 17-м туре РПЛ дома вырвал победу над (2:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 14-й минуте счет открыл Виктор Мозес. На 32-й минуте Александр Соболев получил прямую красную карточку. На 3-й добавленной к первому тайме минуте Даниил Уткин сравнял счет. На 87-й минуте точный удар Квинси Промеса принес красно-белым три очка.

Эта победа стала для «Спартака» первой в РПЛ за 7 матчей.

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