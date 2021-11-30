Гол Промеса на 87-й принес «Спартаку» победу над «Ахматом» – 2:1. Соболев ассистировал Мозесу и удалился

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Виктор Мозес Даниил Уткин Александр Соболев Футбол

В 17-м туре РПЛ «Спартак» дома вырвал победу над «Ахматом» (2:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 14-й минуте счет открыл Виктор Мозес. На 32-й минуте Александр Соболев получил прямую красную карточку. На 3-й добавленной к первому тайме минуте Даниил Уткин сравнял счет. На 87-й минуте точный удар Квинси Промеса принес красно-белым три очка.

Эта победа стала для «Спартака» первой в РПЛ за 7 матчей.

Спартак – Ахмат 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
4 декабря, 17.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 13 Мозес, 1:1 – 45 Уткин, 2:1 – 87 Промес.
СпартакСелихов, Джикия, Жиго, Айртон, Мозес (Мелкадзе, 81), Литвинов, Хендрикс (Зобнин, 59), Денисов, Игнатов (Бакаев, 72), Соболев, Промес.
АхматГудиев, Тодорович, Семенов, Нижич, Богосовац, Полярус (Садулаев, 78), Швец, Харин (Конате, 88), Коновалов (Карапузов, 46), Уткин, Архипов (Себаи, 54).
Предупреждения:
Коновалов (5), Семенов (38), Архипов (49), Промес (65), Жиго (72), Айртон (89), Селихов (90).
Удаление:
Соболев (32).

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