Гол Промеса на 87-й принес «Спартаку» победу над «Ахматом» – 2:1. Соболев ассистировал Мозесу и удалился

В 17-м туре РПЛ «Спартак» дома вырвал победу над «Ахматом» (2:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 14-й минуте счет открыл Виктор Мозес. На 32-й минуте Александр Соболев получил прямую красную карточку. На 3-й добавленной к первому тайме минуте Даниил Уткин сравнял счет. На 87-й минуте точный удар Квинси Промеса принес красно-белым три очка.
Эта победа стала для «Спартака» первой в РПЛ за 7 матчей.
- Дата проведения
- 4 декабря, 17.00, «Открытие Банк Арена»
-
Спартак –
Селихов, Джикия, Жиго, Айртон, Мозес (Мелкадзе, 81), Литвинов, Хендрикс (Зобнин, 59), Денисов, Игнатов (Бакаев, 72), Соболев, Промес.
-
Ахмат –
Гудиев, Тодорович, Семенов, Нижич, Богосовац, Полярус (Садулаев, 78), Швец, Харин (Конате, 88), Коновалов (Карапузов, 46), Уткин, Архипов (Себаи, 54).
- Предупреждения:
- Коновалов (5), Семенов (38), Архипов (49), Промес (65), Жиго (72), Айртон (89), Селихов (90).
- Удаление:
- Соболев (32).