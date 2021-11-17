Антонио Кассано: «Роналду писал мне, требуя уважения, ведь у него 750 голов, а у меня лишь 150. Пусть берет пример с Месси – ему нет дела до критики»

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано рассказал, что получал сообщения от нападающего после того, как критиковал его в публичном пространстве.

«Роналду писал мне, требуя проявлять больше уважения, ведь он столько выиграл и забил. Я не боюсь говорить правду, готов встретиться со всем миром – от папы римского до последнего человека на планете.

Я звонил Буффону, чтобы узнать, как Роналду достал мой номер, и он ответил, что передал его сотруднику пресс-службы, который передал его Криштиану. Роналду хотел сказать мне, что забил 750 голов, а у меня лишь 150.

Могу сказать одно: дорогой Криштиану, у тебя есть все. Живи спокойно и расслабленно вместо того, чтобы слать мне сообщения. Нужно брать пример с Месси, ему нет дела ни до чего.

Джиджи и Кьеллини знают, что он разозлил меня. Но как твои дела? В чем твоя проблема?» – сказал Кассано в Twitch.

Антонио Кассано: «Роналду не входит даже в топ-5 лучших в истории. Месси, Пеле, Марадона, Кройфф и Роналдо на другом уровне»

Антонио Кассано: «Роналду уже не тот, что 4 года назад. Сейчас вы должны давать ему мяч, чтобы он забивал, думая о своих рекордах»