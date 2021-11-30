Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Бетис», «Реал» в гостях у «Сосьедада», «Атлетико» – «Мальорка»

16-й тур Ла Лиги начался с матча между «Гранадой» и «Алавесом» (2:1).

В субботу примет , сыграет с , – с «Мальоркой», проведет гостевой матч с .

В воскресенье будет противостоять «Осасуне», – «Валенсии».

Завершится тур в понедельник матчем – «Атлетик».

Чемпионат Испании

16-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги