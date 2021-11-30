Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Бетис», «Реал» в гостях у «Сосьедада», «Атлетико» – «Мальорка»

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Осасуна Севилья Сельта Вильярреал Хетафе Атлетико Атлетик Бетис Эспаньол Реал Сосьедад Леванте Ла Лига результаты Алавес Кадис Райо Вальекано Эльче Гранада Футбол

16-й тур Ла Лиги начался с матча между «Гранадой» и «Алавесом» (2:1). 

В субботу «Севилья» примет «Вильярреал», «Барселона» сыграет с «Бетисом», «Атлетико» – с «Мальоркой», «Реал» проведет гостевой матч с «Сосьедадом»

В воскресенье «Леванте» будет противостоять «Осасуне», «Сельта» – «Валенсии». 

Завершится тур в понедельник матчем «Хетафе» – «Атлетик». 

Чемпионат Испании

16-й тур

Севилья – Вильярреал
Дата проведения
4 декабря, 16.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

Барселона – Бетис
Дата проведения
4 декабря, 18.15, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика

Атлетико – Мальорка
Дата проведения
4 декабря, 20.30, «Ванда Метрополитано»
превью матча текстовый онлайн статистика

Реал Сосьедад – Реал Мадрид
Дата проведения
4 декабря, 23.00, «Реале Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

Райо Вальекано – Эспаньол
Дата проведения
5 декабря, 16.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика

Эльче – Кадис
Дата проведения
5 декабря, 18.15, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика

Леванте – Осасуна
Дата проведения
5 декабря, 20.30, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика

Сельта – Валенсия
Дата проведения
5 декабря, 23.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика

Хетафе – Атлетик
Дата проведения
6 декабря, 23.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

Гранада – Алавес 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
3 декабря, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14 Пуэртас, 1:1 – 81, автогол Абрам, 2:1 – 86 Арьяс.
ГранадаЛуиш Машимиану, Кини, Абрам, Торренте, Нева, Пуэртас (Арьяс, 80), Милья (Мончу, 80), Гоналон, Эскудеро (Этеки, 61), Суарес, Молина (Соро, 71).
АлавесПачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Хави Лопес, Пере Понс (Силла, 78), Лум (Пина, 71), Мойя (Ману Гарсия, 57), Хоселу, Риоха, Мендес (Пельистри, 71).
Предупреждения:
Абрам (40), Лагуардиа (45), Этеки (79), Хави Лопес (86).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные