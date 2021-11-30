Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Бетис», «Реал» в гостях у «Сосьедада», «Атлетико» – «Мальорка»

16-й тур Ла Лиги начался с матча между «Гранадой» и «Алавесом» (2:1).
В субботу «Севилья» примет «Вильярреал», «Барселона» сыграет с «Бетисом», «Атлетико» – с «Мальоркой», «Реал» проведет гостевой матч с «Сосьедадом».
В воскресенье «Леванте» будет противостоять «Осасуне», «Сельта» – «Валенсии».
Завершится тур в понедельник матчем «Хетафе» – «Атлетик».
16-й тур
- Дата проведения
- 4 декабря, 16.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 4 декабря, 18.15, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 4 декабря, 20.30, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 4 декабря, 23.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 5 декабря, 16.00, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 5 декабря, 18.15, «Мартинес Валеро»
- Дата проведения
- 5 декабря, 20.30, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 5 декабря, 23.00, «Балаидос»
- Дата проведения
- 6 декабря, 23.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 3 декабря, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
-
Гранада –
Луиш Машимиану, Кини, Абрам, Торренте, Нева, Пуэртас (Арьяс, 80), Милья (Мончу, 80), Гоналон, Эскудеро (Этеки, 61), Суарес, Молина (Соро, 71).
-
Алавес –
Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Хави Лопес, Пере Понс (Силла, 78), Лум (Пина, 71), Мойя (Ману Гарсия, 57), Хоселу, Риоха, Мендес (Пельистри, 71).
- Предупреждения:
- Абрам (40), Лагуардиа (45), Этеки (79), Хави Лопес (86).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.