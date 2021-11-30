Соболева удалили после ВАР в матче с «Ахматом». Он матерился, уходя в раздевалку: «Пидорас ######, #####»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Ахмат Виталий Мешков Игорь Коновалов Александр Соболев брань контент Футбол

Форвард «Спартака» Александр Соболев был удален в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0, первый тайм).

Главный арбитр Виталий Мешков показал 24-летнему футболисту красную карточку за то, что он наступил шипами на голень хавбеку Игорю Коновалову.

Арбитр принял решение после просмотра эпизода с помощью ВАР.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Когда Соболев уходил в подтрибунное помещение, он сказал «пидорас ######, #####». Эти слова попали в трансляцию. 

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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