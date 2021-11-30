Форвард «Спартака» Александр Соболев был удален в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0, первый тайм).
Главный арбитр Виталий Мешков показал 24-летнему футболисту красную карточку за то, что он наступил шипами на голень хавбеку Игорю Коновалову.
Арбитр принял решение после просмотра эпизода с помощью ВАР.
Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Когда Соболев уходил в подтрибунное помещение, он сказал «пидорас ######, #####». Эти слова попали в трансляцию.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.