Форвард был удален в матче 17-го тура с (1:0, первый тайм).

Главный арбитр показал 24-летнему футболисту красную карточку за то, что он наступил шипами на голень хавбеку Игорю Коновалову.

Арбитр принял решение после просмотра эпизода с помощью ВАР.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Когда Соболев уходил в подтрибунное помещение, он сказал «пидорас ######, #####». Эти слова попали в трансляцию.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.