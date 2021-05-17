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    НБА. «Нью-Йорк» против «Денвера», «Милуоки» сыграет с «Майами» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Чикаго Даллас Денвер Голден Стэйт Клипперс Мемфис Майами Милуоки Бруклин Нью-Йорк Портленд Сакраменто Сан-Антонио НБА Баскетбол

    В субботу, 4 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут семь матчей.

    В 21:00 по московскому времени начнется встреча между «Нью-Йорком» и «Денвером» Николы Йокича. 

    В играх между лидерами Востока «Бруклин» примет «Чикаго», «Милуоки»«Майами».

    НБА

    Регулярный чемпионат      

    Нью-Йорк – Денвер
    Дата проведения
    4 декабря, 21.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Бруклин – Чикаго
    Дата проведения
    5 декабря, 04.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Милуоки – Майами
    Дата проведения
    5 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Сан-Антонио
    Дата проведения
    5 декабря, 04.30, «Chase Center»
    Онлайн матча

    Даллас – Мемфис
    Дата проведения
    5 декабря, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Бостон
    Дата проведения
    5 декабря, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Клипперс
    Дата проведения
    5 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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