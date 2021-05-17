НБА. «Нью-Йорк» против «Денвера», «Милуоки» сыграет с «Майами» и другие матчи

В субботу, 4 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут семь матчей.
В 21:00 по московскому времени начнется встреча между «Нью-Йорком» и «Денвером» Николы Йокича.
В играх между лидерами Востока «Бруклин» примет «Чикаго», «Милуоки» – «Майами».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 декабря, 21.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 5 декабря, 04.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 5 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 5 декабря, 04.30, «Chase Center»
- Дата проведения
- 5 декабря, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 5 декабря, 06.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 5 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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