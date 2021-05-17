НБА. «Нью-Йорк» против «Денвера», «Милуоки» сыграет с «Майами» и другие матчи

В субботу, 4 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут семь матчей.

В 21:00 по московскому времени начнется встреча между и «Денвером» Николы Йокича.

В играх между лидерами Востока примет , – .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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