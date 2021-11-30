Джуд Беллингем: «Вы даете главный матч в Германии арбитру, у которого была договорная игра в карьере. Чего вы ожидаете?»

Полузащитник раскритиковал работу Феликса Цвайера, который был главным арбитром матча между дортмундским клубом и «Баварией» в 14-м туре Бундеслиги (2:3).

«Как по мне, это не пенальти. Хуммельс даже не смотрел на мяч, он пытался прорваться сквозь толпу игроков.

Можно посмотреть на многие другие решения арбитра в этой игре. Вы даете арбитру, у которого в карьере был договорной матч, обслуживать главный матч в Германии. Чего вы тогда ожидаете?» – сказал Беллингем Viaplay.

Беллингем сослался на судейский скандал, связанный с Робертом Хойцером в 2004 году. Тогда Цвайер получил денежную выплату за спорные решения в пользу «Вупперталера» в матче против «Вердера-2», где он был ассистентом главного арбитра.