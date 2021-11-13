Овечкин забил 750-й гол в НХЛ. До Ягра – 16 шайб, до Гретцки – 144

Капитан забросил победную шайбу в матче с «Коламбусом» (3:1) и был признан первой звездой.

Это 750-й гол россиянина в регулярных чемпионатах . Он идет на 4-м месте в списке лучших снайперов в истории лиги.

До идущего третьим (766) осталось 16 шайб. Второе место занимает Горди Хоу (801), первое – (894).

В 25 играх текущего сезона на счету Овечкина 39 (20+19) очков, и он занимает 2-е место в гонке снайперов, отставая на один гол от Леона Драйзатля (21, «Эдмонтон»).

В гонке бомбардиров Овечкин идет третьим, уступая Драйзатлю (43 балла) и его одноклубнику Коннору Макдэвиду (42).

Сегодня Овечкин провел на льду 22:38 – лучший показатель среди полевых игроков «Вашингтона» (2:00 – в большинстве), нанес 2 броска в створ ворот, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок-шот, завершив матч с полезностью «+2».