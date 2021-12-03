Ферстаппен попал в аварию в конце квалификации в Саудовской Аравии и упустил поул

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен врезался в барьеры на последних секундах квалификации к Гран-при Саудовской Аравии.

Ферстаппен проехал первые два сектора быстрее всех. Из-за аварии Макс не завершил круг и в итоге стал третьим, проиграв пилотам «Мерседеса» Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу.

Гран-при Саудовской Аравии-2021. Квалификация. Хэмилтон взял поул, Боттас – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Мазепин – 20-й

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Фото: твиттер «Формулы-1»

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