У Шупо-Мотинга коронавирус. Он один из пяти непривитых игроков «Баварии»

Нападающий «Баварии» сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, 32-летний форвард общается с представителями медицинского департамента и чувствует себя нормально.

Напомним, что Шупо-Мотинг – один из пяти футболистов «Баварии», отказавшихся делать прививку от коронавируса. Помимо Шупо-Мотинга, это Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Джамал Мусиала и Микаэль Кюизанс.

Три дня назад отправила непривитых игроков на карантин и отказалась платить им зарплату за период, проведенный на самоизоляции.