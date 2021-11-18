У Шупо-Мотинга коронавирус. Он один из пяти непривитых игроков «Баварии»

Нападающий «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг сдал положительный тест на коронавирус.
Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, 32-летний форвард общается с представителями медицинского департамента и чувствует себя нормально.
Напомним, что Шупо-Мотинг – один из пяти футболистов «Баварии», отказавшихся делать прививку от коронавируса. Помимо Шупо-Мотинга, это Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Джамал Мусиала и Микаэль Кюизанс.
Три дня назад «Бавария» отправила непривитых игроков на карантин и отказалась платить им зарплату за период, проведенный на самоизоляции.