Несовершеннолетних спортсменов олимпийской сборной России освободят от вакцинации. В списке будут три фигуристки

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о вакцинации российских спортсменов перед Олимпиадой-2022 в Пекине.

«Очень важный вопрос – вопрос вакцинации. Она необходима для всех участников Олимпийских игр. Тому, кто не будет вакцинирован, будет предложен 21-дневный карантин. Федерации готовят документы для тех, у кого есть медотвод.

Важен вопрос вакцинации несовершеннолетних спортсменов. В МОК подтвердили, что наши спортсмены не будут попадать под карантин, так как у нас запрещено вакцинировать несовершеннолетних. Таких у нас будет предварительно семеро – три фигуристки, четыре фристайлистки», – рассказал Поздняков.

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