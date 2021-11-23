КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Амура», «Адмирал» примет «Авангард», московское «Динамо» против «Трактора»

В очередной игровой день в КХЛ «Амур» примет «Автомобилист», «Адмирал» сыграет с «Авангардом».
«Локомотив» будет противостоять «Йокериту», московское «Динамо» – «Трактору».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 ноября, 12.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 24 ноября, 12.30, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 24 ноября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 24 ноября, 19.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 24 ноября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 24 ноября, 19.30, «ВТБ-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.