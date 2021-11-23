КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Амура», «Адмирал» примет «Авангард», московское «Динамо» против «Трактора»

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В очередной игровой день в КХЛ «Амур» примет «Автомобилист», «Адмирал» сыграет с «Авангардом»

«Локомотив» будет противостоять «Йокериту», московское «Динамо»«Трактору»

КХЛ

Регулярный чемпионат

Амур – Автомобилист
Дата проведения
24 ноября, 12.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

 

Адмирал – Авангард
Дата проведения
24 ноября, 12.30, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

 

Сибирь – Сочи
Дата проведения
24 ноября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Йокерит
Дата проведения
24 ноября, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – ЦСКА
Дата проведения
24 ноября, 19.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Трактор
Дата проведения
24 ноября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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