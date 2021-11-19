Конте запретил сливочное масло в «Тоттенхэме»: «Он подчеркнул важность контроля процента жира в теле»

Защитник прокомментировал изменения в рационе игроков команды после прихода тренера .

Ранее стало известно, что итальянец запретил в «Тоттенхэме» кетчуп, майонез и другую тяжелую пищу.

«Я люблю кетчуп! Но я привык не есть такую еду, так что это не проблема», – сказал бразилец.

Также Эмерсон рассказал о других запретах Конте.

«Масло! Сливочного масла больше нет. Это правда, Конте подчеркнул важность контроля процента жира в теле и отказа от некоторой еды.

Я никогда раньше не видел ничего подобного. Сначала было неожиданно и немного сложно, но это важно для наших выступлений. Эти детали могут иметь решающее значение», – отметил Эмерсон.