Абрамович выиграл суд о клевете у издателя книги «Люди Путина». В ней утверждается, что он купил «Челси» по требованию президента

Владелец выиграл дело по иску о клевете, поданному к издательству HarperCollins и автору книги «Люди Путина» Кэтрин Белтон.

В книге утверждалось, что сделка о покупке бизнесменом «Челси» была совершена по указанию президента России Владимира Путина.

Суд Лондона постановил, что эти утверждения являются клеветой.

«Значения отрывков из книги являются порочащими честь и достоинство истца с точки зрения общего права», – говорится в решении суда.

О том, что Абрамович купил «Челси» по указанию Путина, заявлял российский миллиардер Сергей Пугачев. Судья Вивьен Роуз во время процесса 2018 года отметила, что эти заявления «служат личным целям» Пугачева и в них «невозможно поверить».