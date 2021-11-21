НБА. «Бостон» примет «Бруклин», «Голден Стэйт» сыграет с «Филадельфией» и другие матчи

В среду, 24 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 13 матчей.
«Бостон» Тейтума и Брауна примет на своей арене «Бруклин» Дюрэнта и Хардена.
Лидер лиги «Голден Стэйт» сыграет дома с «Филадельфией».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 ноября, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 25 ноября, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 25 ноября, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 25 ноября, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 25 ноября, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 25 ноября, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 25 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 25 ноября, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 25 ноября, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 25 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 25 ноября, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 25 ноября, 06.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 25 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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