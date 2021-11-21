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    НБА. «Бостон» примет «Бруклин», «Голден Стэйт» сыграет с «Филадельфией» и другие матчи

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    В среду, 24 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 13 матчей.

    «Бостон» Тейтума и Брауна примет на своей арене «Бруклин» Дюрэнта и Хардена.

    Лидер лиги «Голден Стэйт» сыграет дома с «Филадельфией».

    НБА

    Регулярный чемпионат    

    Кливленд – Финикс
    Дата проведения
    25 ноября, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Индиана – Лейкерс
    Дата проведения
    25 ноября, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Орландо – Шарлотт
    Дата проведения
    25 ноября, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Бостон – Бруклин
    Дата проведения
    25 ноября, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Чикаго
    Дата проведения
    25 ноября, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Мемфис – Торонто
    Дата проведения
    25 ноября, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Милуоки – Детройт
    Дата проведения
    25 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Миннесота – Майами
    Дата проведения
    25 ноября, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Юта
    Дата проведения
    25 ноября, 04.00, «Paycom Center»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Вашингтон
    Дата проведения
    25 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Атланта
    Дата проведения
    25 ноября, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Филадельфия
    Дата проведения
    25 ноября, 06.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Портленд
    Дата проведения
    25 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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