НБА. «Бостон» примет «Бруклин», «Голден Стэйт» сыграет с «Филадельфией» и другие матчи

В среду, 24 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 13 матчей.

Тейтума и Брауна примет на своей арене Дюрэнта и Хардена.

Лидер лиги сыграет дома с «Филадельфией».

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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