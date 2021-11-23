«Ман Сити», «ПСЖ», «Реал», «Интер» и «Спортинг» вышли в плей-офф ЛЧ

По итогам завершившихся в среду матчей 5-го тура определились еще несколько участников плей-офф Лиги чемпионов.

В 1/8 финала ЛЧ вышли «Манчестер Сити», «ПСЖ», , «Интер» и «Спортинг».

победил (2:1) и с 12 очками выиграл группу A. Парижане с 8 баллами стали вторыми.

«Реал» разгромил «Шериф» (3:0), а победил «Шахтер» (2:0). У мадридцев 12 баллов за тур до конца группового раунда, у миланцев – 10, оба клуба не опустятся ниже 2-го места.

победил «Боруссию» Дортмунд (3:1) и занял 2-е место в группе C. «Боруссия» стала третьей и сыграет в плей-офф Лиги Европы.