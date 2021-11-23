Зидан отказал «ПСЖ». Он не хочет приходить в клуб посреди сезона

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался возглавить «ПСЖ».
По данным As, парижанам не удалось убедить 49-летнего специалиста. Зидан не хочет приходить в клуб посреди сезона и намерен выдержать паузу перед возвращением к тренерской работе.
Отмечается, что французский специалист был польщен вниманием «ПСЖ».
Зидан вряд ли согласится на работу в «ПСЖ». Это осложняет положение «Манчестер Юнайтед», который хотел пригласить Маурисио Почеттино. Аргентинец не станет форсировать ситуацию, так как благодарен «ПСЖ» за шанс, предоставленный в начале года.
Вероятно, Почеттино сможет возглавить «МЮ» только летом.