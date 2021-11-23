Зидан отказал «ПСЖ». Он не хочет приходить в клуб посреди сезона

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция Зинедин Зидан Маурисио Почеттино Футбол

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался возглавить «ПСЖ».

По данным As, парижанам не удалось убедить 49-летнего специалиста. Зидан не хочет приходить в клуб посреди сезона и намерен выдержать паузу перед возвращением к тренерской работе.

Отмечается, что французский специалист был польщен вниманием «ПСЖ».

Зидан вряд ли согласится на работу в «ПСЖ». Это осложняет положение «Манчестер Юнайтед», который хотел пригласить Маурисио Почеттино. Аргентинец не станет форсировать ситуацию, так как благодарен «ПСЖ» за шанс, предоставленный в начале года.

Вероятно, Почеттино сможет возглавить «МЮ» только летом.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные