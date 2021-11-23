Зидан отказал «ПСЖ». Он не хочет приходить в клуб посреди сезона

Бывший главный тренер «Реала» отказался возглавить «ПСЖ».

По данным As, парижанам не удалось убедить 49-летнего специалиста. Зидан не хочет приходить в клуб посреди сезона и намерен выдержать паузу перед возвращением к тренерской работе.

Отмечается, что французский специалист был польщен вниманием «ПСЖ».

Зидан вряд ли согласится на работу в . Это осложняет положение , который хотел пригласить . Аргентинец не станет форсировать ситуацию, так как благодарен «ПСЖ» за шанс, предоставленный в начале года.

Вероятно, Почеттино сможет возглавить «МЮ» только летом.