Спаллетти об отказе пожать руку Витории: «Он не поприветствовал меня перед игрой»

Главный тренер по итогам игры со (1:2) в рассказал, почему не пожал руку Рую Витории после финального свистка.

– Почему не пожали руку Рую Витории?

– Потому что он не поприветствовал меня перед игрой. Когда вы встречаете гостей, нужно приветствовать их сразу, а не в конце игры, победив.

Мы были в 10 метрах друг от друга, он меня не поприветствовал. Я в таких ситуациях всегда иду к тренеру соперника и жму ему руку, – сказал Спаллетти.

Спаллетти отказался жать руку Витории после поражения «Наполи» от «Спартака»