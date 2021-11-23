Гендиректор «Зенита» об 1:1 с «Мальме»: «Удивляет, когда неоднократного чемпиона Швеции сравнивают с аутсайдерами РПЛ. Посмотрите, какая сильная сборная у шведов»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Швеция Мальме Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Сборная Швеции по футболу Александр Медведев Р-Спорт Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о ничьей с «Мальме» (1:1) в матче Лиги чемпионов.

«Ничья с «Мальме» позволила «Зениту» досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы. А результат параллельного матча между «Челси» и «Ювентусом» в любом случае не оставлял возможности бороться за 1/8 финала Лиги чемпионов.

Результат получен, он получен в тяжелой борьбе. Меня удивляет, когда неоднократного чемпиона Швеции сравнивают с аутсайдерами нашего чемпионата. Посмотрите, какая сильная сборная у шведов.

«Мальме» играл активно, высоко прессинговал, что привело к их голу в первом тайме. Кстати, это был их единственный удар в створ.

После перерыва «Зенит» серьезно прибавил в движении и желании. Не реализовали первый пенальти, но сравняли счет со второго уже в компенсированное время», – сказал Медведев.

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