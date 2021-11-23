Геннадий Орлов: «Ловрен – легионер, который просто играет за зарплату. Он бесстрастно выступает, не капитанит»

Журналист Геннадий Орлов раскритиковал игроков «Зенита» после ничьей с (1:1) в .

«Бразильцы оказались просто не готовы к стыкам, жесткой борьбе со стороны хозяев! Южноамериканцы почувствовали, как их больно бьют, и уступили... Так что этот матч высветил и такую проблему. Готовы ли они к силовому футболу?

Клаудиньо не попал в игру. Да, можно сослаться в какой-то степени на его недавнюю травму, однако факт остается фактом: у него не получилось.

В перерыве Семак заменил не только его, но и Ловрена. Хорват – капитан команды, но он настолько бесстрастно выступает! Это как раз легионер, который просто играет за зарплату.

Ну вспомните хотя бы пропущенный гол. Соперник с мячом идет на него, а он просто выставляет ногу как-то безразлично. Не дай ему пробить! Что ты делаешь? Понимаете, от Ловрена не исходит этого импульса борьбы, не чувствуется азарта, лидерства. Он не капитанит.

А Малком? Вы видели его во втором тайме? Вот и я не особо... Он просто погас, спрятался, пропал. Вендел дрался, боролся, но он все делает на грани фола. Его же могли и удалить.

Чистяков вообще сыграл на авось. Подумал: была не была, может быть, не заметят очередного фола? Ну что это такое? Мальчишество какое-то!» – заявил Орлов.

Гостевые европровалы «Зенита» Семака – уже система. Команда неубедительна на разных уровнях и в разных составах