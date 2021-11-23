Киммих сдал положительный тест на коронавирус. Он один из пяти непривитых игроков «Баварии»

Теги Бавария бундеслига Германия Йозуа Киммих коронавирус Здоровье Футбол

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих заразился коронавирусом.

Как сообщает Bild, игрок сдал положительный тест на ковид.

Ранее главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик сообщил, что Киммих планирует пройти вакцинацию.

Сегодня также стало известно, что форвард немецкого клуба Эрик-Максим Шупо-Мотинг тоже заразился коронавирусом.

Напомним, что Киммих – один из пяти футболистов «Баварии», отказавшихся делать прививку от коронавируса. Помимо него, это Шупо-Мотинг, Серж Гнабри, Джамал Мусиала и Микаэль Кюизанс.

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