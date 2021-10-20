Худякову грозит до 10 лет тюрьмы за хищение государственных средств. Экс-директору «Тамбова» предъявят обвинения по 6 уголовным делам

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Сегодня был задержан бывший спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

Ему предъявят обвинения по шести уголовным делам (статья 159 уголовного кодекса – «мошенничество», части 3-я и 4-я) и изберут меру пресечения, связанную с арестом, сообщает журналист Иван Карпов.

Далее дело передадут в суд. Худякову грозит до 10 лет лишения свободы за хищение группой лиц в особо крупном размере государственных средств, которые поступали в «Тамбов».

Ранее по делу о мошенничестве была арестована бывший директор «Тамбова» Ольга Коновалова.

В октябре «Тамбов» признали банкротом, признаков преднамеренного банкротства не нашли.

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