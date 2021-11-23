Вальбуэна о деле Бензема: «Сборная не поддержала меня. Считаю это позором, ведь я жертва. Раньше Ле Гре лизал мои бутсы»

Бывший полузащитник сборной Франции Матье Вальбуэна раскритиковал президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре, который после приговора форварду «Реала» Кариму Бензема поддержал нападающего.
«Я был очень удивлен, даже если сейчас меня ничего не удивляет. Я получал очень мало поддержки от сборной Франции. Даже если она и не участвовала в этом деле напрямую. А мистер Ле Гре... Когда у меня в сборной все было хорошо, он лизал мои бутсы. Когда я пропал с радаров, он стал призраком. Возможно, он просто потерял мой номер.
Я много лет был частью сборной Франции и хорошо играл. Меньшее, что можно сделать, – позвонить со словами поддержки. Я не получил ничего. Считаю это позором, потому что я жертва. Это действительно так, даже если некоторые до сих пор сомневаются.
Это дело стоило мне года или двух лет в сборной. Я был прав с самого начала. Спорт всегда был моим приоритетом. Сложно, когда тебя убирают из сборной таким образом», – сказал Вальбуэна.
Бензема приговорен к году тюрьмы условно и штрафу 75 тысяч евро по делу о шантаже Вальбуэна