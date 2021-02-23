В Катаре на 32 часа арестовали двух журналистов, освещавших условия труда рабочих-мигрантов на объектах ЧМ-2022

Два журналиста Норвежской вещательной корпорации (NRK) были арестованы в Катаре при выезде из страны.

Халвор Экеланд (репортер) и Локман Горбани (фотограф) выполняли редакционное задание, освещая темы политики в спорте и условия труда и жизни рабочих-мигрантов, работающих на строительстве объектов .

Норвежцы пообщались с рабочими, а также с одним из критиков местного режима. Кроме того, они взяли интервью у руководителя, ответственного за проведение ЧМ-2022.

Журналистов задержали около полуночи в ночь с воскресенья на понедельник, они были освобождены утром вторника. Сейчас оба мужчины, которые были задержаны на 32 часа, уже вернулись в Норвегию.

У журналистов отняли телефоны, компьютеры, фотоаппаратуру и отснятые материалы.

Власти Катара заявили, что журналисты были задержаны за незаконное проникновение на частную территорию и съемку без разрешения.

Генеральный директор NRK Тор Гьермунд Эриксен сказал о ситуации следующее: «Нельзя препятствовать средствам массовой информации заниматься свободной и независимой журналистикой на одном из крупнейших мировых спортивных мероприятий. Мы подумаем, как будем решать этот вопрос с ФИФА».

Норвежская газета Verdens Gang запросила у ФИФА комментарий по ситуации, но не получила ответа.