Карасев обслужит матч ЦСКА – «Зенит» и другие назначения судей на 16-й тур РПЛ

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РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 16-го тура РПЛ.

27 ноября (суббота)

«Урал» – «Сочи»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Иван Сиденков; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Ахмат» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Химки» – «Краснодар»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Николай Иванов.

28 ноября (воскресенье)

«Нижний Новгород» – «Крылья Советов»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Арам Петросян; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Иван Сиденков; АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Эдуард Малый.

«Рубин» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Владислав Назаров; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Юрий Чеботарев.

ЦСКА – «Зенит»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Юрий Баскаков.

29 ноября (понедельник)

«Уфа» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Игорь Панин; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Игорь Синер.

«Арсенал» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Николай Богач; инспектор – Николай Левников.

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