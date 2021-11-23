Руй Витория: «Спаллетти соврал. Я был у скамейки «Наполи», но там не было Лучано»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на заявления тренера «Наполи» Лучано Спаллетти об отказе пожать португальцу руку после игры Лиги Европы (2:1).
Свой поступок итальянец объяснил тем, что тренер «Спартака» не поприветствовал его перед матчем.
«Спаллетти не прав. Он соврал. Я был у скамейки «Наполи», но там не было Лучано. До игры мы хорошо относимся к сопернику, я всегда здороваюсь с тренерами.
Потом началась игра. Так же будет, когда будет тренер третьего дивизиона и первого. Такие акции ни о чем не говорят.
Он такой же тренер, как и я, не важно, в каком дивизионе он тренируют. Я всегда буду приветствовать соперников, но ему я больше не пожму руку», – сказал Витория.
Спалетти отказался пожать руку Витории. Реакция Руя – чистая харизма