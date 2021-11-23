Руй Витория: «Спаллетти соврал. Я был у скамейки «Наполи», но там не было Лучано»

Главный тренер «Спартака» ответил на заявления тренера «Наполи» об отказе пожать португальцу руку после игры (2:1).

Свой поступок итальянец объяснил тем, что тренер не поприветствовал его перед матчем.

«Спаллетти не прав. Он соврал. Я был у скамейки , но там не было Лучано. До игры мы хорошо относимся к сопернику, я всегда здороваюсь с тренерами.

Потом началась игра. Так же будет, когда будет тренер третьего дивизиона и первого. Такие акции ни о чем не говорят.

Он такой же тренер, как и я, не важно, в каком дивизионе он тренируют. Я всегда буду приветствовать соперников, но ему я больше не пожму руку», – сказал Витория.

Спалетти отказался пожать руку Витории. Реакция Руя – чистая харизма