«ПСЖ» отклонил запрос «МЮ» по Почеттино. Тренера отпустят, только если договорятся с Зиданом

общался с по поводу тренера .

Английский клуб сделал первоначальный запрос по поводу 49-летнего специалиста, но получил отказ от парижан, пишет ESPN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Почеттино – главная цель «МЮ». Клуб готов назначить его тренером сейчас, если с «ПСЖ» удастся договориться. Однако посредники, уполномоченные вести переговоры по переходу аргентинского специалиста, сообщили, что сейчас французский клуб не намерен отпускать его.

В «Юнайтед» считают, что в случае, если Почеттино не будет самостоятельно форсировать ситуацию, его получится назначить лишь летом. Тренер хочет возглавить «МЮ», но его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2023 года.

Отмечается, что «ПСЖ» общался с экс-тренером «Реала» . Если с французом удастся договориться, что «ПСЖ» даст согласие на переход Почеттино в «Юнайтед».

Сообщалось, что отступные Почеттино в «ПСЖ» – 10 миллионов фунтов.