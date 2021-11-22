Медведев заработал $7,5 млн призовых в 2021-м, Рублев – 3,3 млн, Карацев – в 3,5 раза больше, чем до этого за всю карьеру

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37 игроков ATP в этом сезоне заработали больше миллиона долларов призовых. Последним, кто это сделал, стал Гаэль Монфис – у него $1 013 517.

Возглавил рейтинг Новак Джокович, получивший $9,1 млн. Его общие призовые за карьеру составляют 154,8 млн.

Топ-10 по призовым за 2021-й выглядит следующим образом:

  1. Джокович – 9,1 млн;
  2. Даниил Медведев – 7,5 млн;
  3. Александр Зверев – 6,4 млн;
  4. Стефанос Циципас – 3,6 млн;
  5. Андрей Рублев – 3,3 млн;
  6. Маттео Берреттини – 3,2 млн;
  7. Кэмерон Норри – 2,6 млн;
  8. Каспер Рууд – 2,3 млн;
  9. Хуберт Хуркач – 2,3 млн;
  10. Янник Синнер – 2,2 млн.

Аслан Карацев с 1,8 млн занял 12-е место. В этом году он выиграл в 3,5 раза больше призовых, чем до этого за всю карьеру.

Карен Хачанов за счет того, что заработал 1,3 млн, перешагнул рубеж в 10 млн за карьеру.

Полный рейтинг здесь.

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