Медведев заработал $7,5 млн призовых в 2021-м, Рублев – 3,3 млн, Карацев – в 3,5 раза больше, чем до этого за всю карьеру

37 игроков в этом сезоне заработали больше миллиона долларов призовых. Последним, кто это сделал, стал Гаэль Монфис – у него $1 013 517.

Возглавил рейтинг , получивший $9,1 млн. Его общие призовые за карьеру составляют 154,8 млн.

Топ-10 по призовым за 2021-й выглядит следующим образом:

Аслан Карацев с 1,8 млн занял 12-е место. В этом году он выиграл в 3,5 раза больше призовых, чем до этого за всю карьеру.

за счет того, что заработал 1,3 млн, перешагнул рубеж в 10 млн за карьеру.

Полный рейтинг здесь.

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