Медведев заработал $7,5 млн призовых в 2021-м, Рублев – 3,3 млн, Карацев – в 3,5 раза больше, чем до этого за всю карьеру

37 игроков ATP в этом сезоне заработали больше миллиона долларов призовых. Последним, кто это сделал, стал Гаэль Монфис – у него $1 013 517.
Возглавил рейтинг Новак Джокович, получивший $9,1 млн. Его общие призовые за карьеру составляют 154,8 млн.
Топ-10 по призовым за 2021-й выглядит следующим образом:
- Джокович – 9,1 млн;
- Даниил Медведев – 7,5 млн;
- Александр Зверев – 6,4 млн;
- Стефанос Циципас – 3,6 млн;
- Андрей Рублев – 3,3 млн;
- Маттео Берреттини – 3,2 млн;
- Кэмерон Норри – 2,6 млн;
- Каспер Рууд – 2,3 млн;
- Хуберт Хуркач – 2,3 млн;
- Янник Синнер – 2,2 млн.
Аслан Карацев с 1,8 млн занял 12-е место. В этом году он выиграл в 3,5 раза больше призовых, чем до этого за всю карьеру.
Карен Хачанов за счет того, что заработал 1,3 млн, перешагнул рубеж в 10 млн за карьеру.
Полный рейтинг здесь.
Медведев обсудил деньги с Тиньковым: сколько зарабатывает, платит налогов и отдает агентам и тренерам