Рангник не заинтересован в работе в «МЮ». Он хочет продолжить развивать проект в «Локо»

Теги Локомотив Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия премьер-лига Англия Глейзеры Ральф Рангник Футбол

Руководитель по спорту и развитию в «Локомотиве» Ральф Рангник не возглавит «Манчестер Юнайтед».

Немецкий специалист не планирует работать в «Юнайтед» из-за большого влияния семьи Глейзеров в клубе, а также из-за этого, что он не является приоритетным вариантом манкунианцев.

Кроме того, Рангник хочет продолжить работу над своим проектом в «Локомотиве», сообщает журналист Bild Тоби Альтшаффль.

Его коллега Кристиан Фальк отмечает, что сотрудничество «МЮ» и Рангника невозможно из-за неудачно сложившихся переговоров в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Рангнику интересна работа в «Манчестер Юнайтед».

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