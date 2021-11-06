Сульшер будет руководить «МЮ» в игре с «Уотфордом». Его не уволят сейчас

Главный тренер вряд ли будет уволен в самое ближайшее время после поражения от «Манчестер Сити» (0:2) в 11-м туре .

Как сообщает The Guardian, ожидается, что норвежец будет руководит командой в 12-м туре Премьер-лиги против «Уотфорда».

После манчестерского дерби от совладельца «МЮ» не поступало сигналов относительно увольнения Сульшера, он должен продолжить работу после паузы на игры сборных.

Манкунианцы, занимающие 6-е место в таблице, встретятся с на выезде 20 ноября.