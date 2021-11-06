Сульшер будет руководить «МЮ» в игре с «Уотфордом». Его не уволят сейчас

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Уотфорд премьер-лига Англия отставки Джоэл Глейзер Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер вряд ли будет уволен в самое ближайшее время после поражения от «Манчестер Сити» (0:2) в 11-м туре АПЛ.

Как сообщает The Guardian, ожидается, что норвежец будет руководит командой в 12-м туре Премьер-лиги против «Уотфорда».

После манчестерского дерби от совладельца «МЮ» Джоэла Глейзера не поступало сигналов относительно увольнения Сульшера, он должен продолжить работу после паузы на игры сборных.

Манкунианцы, занимающие 6-е место в таблице, встретятся с «Уотфордом» на выезде 20 ноября.

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