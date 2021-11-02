Орлов о «Зените»: «Дзюба – пешеход, Ловрен отдает мяч и не бежит. Ребята, так ветераны играют»

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал «Зенит» за игру с «Уралом» (0:0) в 14-м туре .

«Зенит» играл пешком. Видимо, бразильцы пребывали в некотором шоке. Замерзли на Урале (смеется). Они были совсем не похожи на себя.

Футболисты внутренне оказались не готовы к матчу. Им трудно после «Ювентуса» переключиться на . Не хватило мотивации. Это видно со стороны. Но вы же должны оставаться профессионалами!

Как можно играть в таком темпе? Дзюба – пешеход... Если ты выходишь с первых минут на острие атаки, то должен отскакивать, просить мяч.

Ракицкий начал чудить. Ловрен меня вообще поражает! Причем не в первый раз. Отдает мяч и не бежит. Ребята, так ветераны играют! Конечно, «Зениту» в ближайшем будущем нужно обновлять оборону.

Фол Клаудиньо? Он замерз, не понял, куда попал. Ему еще нужно акклиматизироваться в России. В принципе удаление оправданно. Он же мог нанести травму. Прыгать вперед двумя ногами, отрывая их от земли... Бразилец опаздывал, но пошел до конца. Так что формальный повод у судьи был.

В центре поля ничего интересного не было. Дзюба с Азмуном почему-то решили, что должны стоять в штрафной, и им будут подносить снаряды. В футболе так не бывает! Если ты видишь, что у полузащитников не получается, двигайся, предлагай себя. Азмун это понял только после перерыва», – заявил Орлов.

Таким тоскливым «Зенит» не был давно: антирекорд по xG, удаление Клаудиньо (первое в карьере), чуть не заработавший красную Ракицкий