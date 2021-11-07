Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Филадельфия» сыграет с «Нью-Йорком», «Чикаго» – «Бруклин», «Голден Стэйт» – «Атланта» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Шарлотт Чикаго Даллас Денвер Голден Стэйт Лейкерс Мемфис Майами Миннесота Бруклин Нью-Йорк Новый Орлеан Филадельфия Финикс Сакраменто НБА Баскетбол

    В понедельник, 8 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут восемь матчей.

    «Филадельфия» примет на своей площадке «Нью-Йорк», «Бруклин» Дюрэнта сыграет с «Чикаго».

    Лидер регулярного чемпионата «Голден Стэйт» Стефа Карри дома сыграет с «Атлантой» Трэя Янга.

    Регулярный чемпионат 

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    «Лейкерс» собрали трех звезд, но болтаются в нижней части Западной конференции. Почему они провалили старт сезона НБА?

    Топ-75 игроков в истории НБА – альтернативная версия

    Дончич уложил «Бостон» фирменным попаданием с сиреной. Лука уже сравнялся по победным трехочковым с Брайантом, Лиллардом и Дюрэнтом

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные