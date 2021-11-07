НБА. «Филадельфия» сыграет с «Нью-Йорком», «Чикаго» – «Бруклин», «Голден Стэйт» – «Атланта» и другие матчи

В понедельник, 8 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут восемь матчей.
«Филадельфия» примет на своей площадке «Нью-Йорк», «Бруклин» Дюрэнта сыграет с «Чикаго».
Лидер регулярного чемпионата «Голден Стэйт» Стефа Карри дома сыграет с «Атлантой» Трэя Янга.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Лейкерс» собрали трех звезд, но болтаются в нижней части Западной конференции. Почему они провалили старт сезона НБА?
Топ-75 игроков в истории НБА – альтернативная версия
Дончич уложил «Бостон» фирменным попаданием с сиреной. Лука уже сравнялся по победным трехочковым с Брайантом, Лиллардом и Дюрэнтом