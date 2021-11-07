НБА. «Филадельфия» сыграет с «Нью-Йорком», «Чикаго» – «Бруклин», «Голден Стэйт» – «Атланта» и другие матчи

В понедельник, 8 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут восемь матчей.

примет на своей площадке , Дюрэнта сыграет с .

Лидер регулярного чемпионата Стефа Карри дома сыграет с «Атлантой» Трэя Янга.

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Топ-75 игроков в истории НБА – альтернативная версия

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