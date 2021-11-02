Холдинг «Ман Сити» не отказывался от покупки акций «Спартака» и оценивает деятельность клуба, процесс закончат к концу года

Холдинг City Football Group (CFG), владеющий «Манчестер Сити», по-прежнему работает над возможным приобретением акции московского «Спартака».

Сегодня Metaratings.ru сообщил, что CFG решил приостановить предварительные переговоры о покупке 20% акций , так как представители компании остались недовольны состоянием дел в клубе. Не устроили бизнесменов из ОАЭ не спортивные результаты команды, а показатели стратегической оценки клуба.

Представители холдинга были на матче 13-го тура «Спартак» – «Ростов» (1:1) в ложе «Открытие Банк Арены» вместе с генеральным директором красно-белых Евгением Мележиковым, а также осмотрели базу и офис клуба. После ознакомительной встречи переговоры были приостановлены.

По информации , это не соответствует действительности. CFG находится в процессе оценки деятельности клуба, который планирует закончить к концу года.

В холдинг City Football Group входят 11 клубов. Помимо , группа включает в себя «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Мумбаи Сити» (Индия), «Йокогама Ф. Маринос» (Япония), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирону» (Испания), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Ломмел» (Бельгия), «Труа» (Франция) и «Боливар» (Боливия).

В мае 2020 года сообщалось, что CFG хочет приобрести клуб в России.

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