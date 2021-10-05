Прядкин стал советником президента УЕФА по работе с европейскими лигами и клубами

Бывший президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что начал работать в в качестве советника президента союза .

«Назначен с 5 ноября советником руководства УЕФА по работе с европейскими лигами, клубами и форумом мировых лиг.

Это касается не только клубов Восточной Европы, а всех», – заявил Прядкин.

Прядкин – какой он в жизни? Уговаривал главреда Sports.ru выпить, выучил английский в 50+, играет наглого форварда

Эпоха Прядкина: выборы без конкурентов, фразы-мемы («Бордельеро!») и метания с форматом лиги

Прядкин должен был уйти раньше, но для него отставка = слабость. Это ужасный подход