Агент Миранчука о Гасперини: «У тренера своеобразное видение, радикальное. Прекрасно. В Серии А есть еще 19 клубов»

Вадим Шпинев, агент полузащитников Алексея Миранчука («Аталанта») и Антона Миранчука («Локомотив»), рассказал о будущем игроков.
– Как дела у Антона Миранчука?
– Антон прилетит 25-26 ноября в Москву. Все в порядке, он трудится на поле, плюс физиопроцедуры, по полной. Динамика отличная, операции не требуется.
– Что с Алексеем?
– В 20-х числах ноября поеду в Италию, будет встреча с руководством, обсудим будущее.
– Переезд в Россию исключен?
– Однозначно.
– Почему?
– Человек попробовал тот футбол, уклад жизни, ему так нравится, комфортно. Но хотелось бы играть. Сейчас получается так.
Есть требования, видение тренера [Джан Пьеро Гасперини] – своеобразное, скажем так, радикальное. Прекрасно. В Серии А есть еще 19 клубов. Начнется трансферное окно, все узнаем, – сказал агент.