Агент Миранчука о Гасперини: «У тренера своеобразное видение, радикальное. Прекрасно. В Серии А есть еще 19 клубов»

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Вадим Шпинев, агент полузащитников Алексея Миранчука («Аталанта») и Антона Миранчука («Локомотив»), рассказал о будущем игроков.

– Как дела у Антона Миранчука?

– Антон прилетит 25-26 ноября в Москву. Все в порядке, он трудится на поле, плюс физиопроцедуры, по полной. Динамика отличная, операции не требуется.

– Что с Алексеем?

– В 20-х числах ноября поеду в Италию, будет встреча с руководством, обсудим будущее.

– Переезд в Россию исключен?

– Однозначно.

– Почему?

– Человек попробовал тот футбол, уклад жизни, ему так нравится, комфортно. Но хотелось бы играть. Сейчас получается так.

Есть требования, видение тренера [Джан Пьеро Гасперини] – своеобразное, скажем так, радикальное. Прекрасно. В Серии А есть еще 19 клубов. Начнется трансферное окно, все узнаем, – сказал агент.

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