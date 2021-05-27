Агент Миранчука о Гасперини: «У тренера своеобразное видение, радикальное. Прекрасно. В Серии А есть еще 19 клубов»

, агент полузащитников ( ) и Антона Миранчука ( ), рассказал о будущем игроков.

– Как дела у ?

– Антон прилетит 25-26 ноября в Москву. Все в порядке, он трудится на поле, плюс физиопроцедуры, по полной. Динамика отличная, операции не требуется.

– Что с Алексеем?

– В 20-х числах ноября поеду в Италию, будет встреча с руководством, обсудим будущее.

– Переезд в Россию исключен?

– Однозначно.

– Почему?

– Человек попробовал тот футбол, уклад жизни, ему так нравится, комфортно. Но хотелось бы играть. Сейчас получается так.

Есть требования, видение тренера [ ] – своеобразное, скажем так, радикальное. Прекрасно. В Серии А есть еще 19 клубов. Начнется трансферное окно, все узнаем, – сказал агент.