Хави: «Оправданий не будет, я подготовлен. Моя ДНК осталась прежней. Миссия – спасти все утерянное»

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Новый главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что готов к работе в клубе и не будет искать оправдания в случае неудач.

«Я пришел сюда подготовленным. Моя ДНК осталась прежней. Нам нужно брать на себя ответственность, владеть мячом, создавать моменты и играть интенсивно. Наша миссия – спасти все то, что было утеряно.

Для начала нам нужны новые правила. Они будут строгими. Это не вопрос жесткости, а вопрос наличия норм. Когда у нас в раздевалке существовали нормы, все шло хорошо. Когда этого не было, начинались проблемы. Так что порядок необходим. Нужно быть профессионалами.

Ожидания и требования будут высочайшими. Мы не будем придумывать оправдания и принимать их», – сказал Хави.

Мы встретили Хави на «Камп Ноу»: подписал контракт прямо на поле, обнялся с Лапортой, Пеп специально прилетел из Англии

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