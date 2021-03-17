Госдума в понедельник подготовит законопроект о Fan ID к первому чтению

Член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Роман Терюшков сообщил, когда состоится круглый стол по теме поправок в законопроект о Системе идентификации болельщиков (СИБ или «паспорт болельщика», Fan ID).

«Как вы наверняка помните, поручение внедрять систему идентификации зрителей в России было дано президентом еще в 2018 году сразу после ее успешного применения на чемпионате мира.

Но правительство только сейчас, точнее в июне этого года, внесло проект федерального закона о внесении поправок в 329-й закон «О физической культуре и спорте». Тех самых, которые обсуждались на совете при президенте три года назад.

В понедельник состоится круглый стол со всеми заинтересованными сторонами. Профильный комитет подготовит отзыв, чтобы вынести его на первое чтение. Оно точно пройдет в течение ноября, но точные числа будут зависеть от плана работы как самого комитета, так и Госдумы в целом.

Но, думаю, в самое ближайшее время законопроект будет принят, потому что все согласительные документы уже получены. Закон вступит в силу сразу после принятия, отложенных решений не будет.

Этот закон с учетом пандемии может резко упростить ситуацию и открыть стадионы для болельщиков без использования QR-кодов и любых других документов. Ты получаешь билет на стадион, если уже числишься в системе как привитый или переболевший. То же самое распространяется и на стюардов, и на уборщиков, и на организаторов.

Тем более государство уже сейчас может совершенно спокойно следить, обмениваясь информационными базами, за теми зрителями, которые так или иначе имеют административное наказание или иные истории, из-за которых они не могут быть допущены на стадион. Это упростит задачу стюардов, и мы наконец-то наведем порядок на наших аренах.

Я в этом законопроекте ничего крамольного не вижу. Того, что могло бы затормозить его принятие в первом чтении. Потому что сам законопроект назрел, и те новеллы, которые в нем есть, напрашиваются давно с учетом действующей ситуации.

Понятно, что 80% закона посвящено официальным международным мероприятиям, согласованным правительством РФ. Там расписана система допуска лиц: причем не только самих болельщиков, но и участников и организаторов», – сказал Терюшков.

Ранее сообщалось, что на внедрение данной системы в 2021-2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

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