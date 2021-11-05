Захарян и Самошников не сыграют с Кипром и Хорватией, Круговой впервые вызван в сборную России

Пресс-служба сборной России сообщила об изменения в составе команды на заключительные матчи квалификации ЧМ-2022.
«7 ноября в Санкт-Петербурге сборная России начала подготовку к заключительным матчам отборочного цикла ЧМ-2022. В списке вызванных на сбор игроков произошли изменения.
Защитник «Рубина» Илья Самошников и полузащитник «Динамо» Арсен Захарян по медицинским причинам не смогут помочь сборной в предстоящих матчах. Вместе с тем в национальную команду впервые вызван защитник «Зенита» Данил Круговой», – говорится в заявлении.
Напомним, сборная России 11 ноября в Санкт-Петербурге сыграет с командой Кипра, а 14 ноября в Сплите – с Хорватией.