Захарян и Самошников не сыграют с Кипром и Хорватией, Круговой впервые вызван в сборную России

Пресс-служба сборной России сообщила об изменения в составе команды на заключительные матчи квалификации ЧМ-2022.

«7 ноября в Санкт-Петербурге сборная России начала подготовку к заключительным матчам отборочного цикла ЧМ-2022. В списке вызванных на сбор игроков произошли изменения.

Защитник Илья Самошников и полузащитник по медицинским причинам не смогут помочь сборной в предстоящих матчах. Вместе с тем в национальную команду впервые вызван защитник », – говорится в заявлении.

Напомним, сборная России 11 ноября в Санкт-Петербурге сыграет с командой Кипра, а 14 ноября в Сплите – с Хорватией.