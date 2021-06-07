«Спартак» думает о трансфере Лантратова, но не станет платить за него более 2 млн евро

намерен усилить вратарскую линию в зимнее трансферное окно.

Московский клуб рассматривает вариант с приглашением голкипера «Химок» , который на прошлой неделе впервые был вызван в сборную России.

Однако «Спартак» не готов платить за 25-летнего вратаря более 2 млн евро, пишет «РБ-Спорт».

Летом сообщалось, что к приобретению Лантратова близок ЦСКА. Также появлялись сведения об интересе к голкиперу со стороны «Зенита» и «Локомотива».

В этом сезоне Лантратов провел 14 матчей в за , 5 из них – на ноль. Его статистику можно изучить здесь.