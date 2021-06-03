Шестеркин – 1-я звезда матча с «Флоридой»: 42 сэйва после 45 бросков, 6-я победа в сезоне

Вратарь одержал победу в матче регулярного чемпионата с «Флоридой» (4:3) и был признан первой звездой.

Россиянин отразил 42 броска по своим воротам из 45, в том числе 28 из 28 в первых двух периодах.

С момента своего дебюта в лиге (сезон-2019/20), Шестеркин одержал больше всех побед с 40+ сэйвами – 8. На втором месте на этом отрезке идет («Бостон», 6).

В текущем сезоне у Шестеркина стало 6 побед в 10 матчах. С его статистикой можно ознакомиться здесь.