Хави о «Барсе»: «Самый сложный клуб мира – победы 1:0 на 90-й минуте мало. Надеюсь быть в компании Пепа и Зидана»

Теги Барселона Хави Ла Лига Зинедин Зидан Пеп Гвардиола Футбол

Новый главный тренер «Барселоны» Хави высказался о требованиях, с которыми сталкивается клуб.

«У меня есть большое преимущество – я знаю этот клуб и знаком с некоторыми игроками. Критика, конечно, будет.

«Барселона» – самый сложный клуб мира. Здесь нужно хорошо играть и выигрывать. Победы со счетом 1:0 на 90-й минуте мало. Нужно убеждать и возвращаться к нашим стандартам и совершенству.

Надеюсь, я окажусь в компании Пепа и Зидана», – сказал Хави.

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