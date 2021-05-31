Вероятность участия Кузнецова на ОИ-2022 – 80% («Р-Спорт»)

Нападающий может помочь сборной России на Олимпиаде-2022.

«Штаб сборной России в лице Алексея Жамнова и делает все возможное, чтобы правильно разрешить ситуацию с Кузнецовым.

решает этот вопрос на самом высоком правительственном уровне. 80 процентов, что Кузнецов сыграет на Олимпиаде», – сообщает источник «Р-Спорт».

В 2019 году хоккеист был отстранен на четыре года за употребление кокаина.

В этом сезоне 29-летний Кузнецов набрал 13 (5+8) очков в 11 матчах чемпионата .

Кузнецов пересобрался после невнятного сезона и выдал топовый старт. Как же будет обидно, если он так и останется без Олимпиады