Вероятность участия Кузнецова на ОИ-2022 – 80% («Р-Спорт»)

Теги ФХР Сборная России по хоккею Вашингтон Алексей Жамнов Илья Ковальчук НХЛ Евгений Кузнецов Пекин-2022 олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов может помочь сборной России на Олимпиаде-2022.

«Штаб сборной России в лице Алексея Жамнова и Ильи Ковальчука делает все возможное, чтобы правильно разрешить ситуацию с Кузнецовым.

ФХР решает этот вопрос на самом высоком правительственном уровне. 80 процентов, что Кузнецов сыграет на Олимпиаде», – сообщает источник «Р-Спорт».

В 2019 году хоккеист был отстранен на четыре года за употребление кокаина.

В этом сезоне 29-летний Кузнецов набрал 13 (5+8) очков в 11 матчах чемпионата НХЛ.

Кузнецов пересобрался после невнятного сезона и выдал топовый старт. Как же будет обидно, если он так и останется без Олимпиады

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