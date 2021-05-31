Павел Буре: «В хоккейной стране Россия главным тренером сборной должен быть русский»

Специальный представитель по международным делам высказался о том, может ли иностранец тренировать сборную России.

– Как вы относитесь к тому, что олимпийскую сборную России возглавил Алексей Жамнов, а сборную России в Хельсинки на Кубок «Карьялы» везут Олег Браташ и тренер-консультант ?

– Я персонально не занимаюсь подбором штабов сборной России, не привлекаю туда игроков и тренеров.

В мою ответственность это не входит. Я являюсь консулом международной федерации и там отвечаю за свои вопросы.

– Что вы думаете о том, что Олега Знарка не будет на лавке на Олимпиаде? И что его назначили тренером-консультантом в молодежную сборную.

– Повторю, что не я принимаю такие решения. Есть люди, которые за это отвечают. Сейчас же не 2006 год.

– Как вы думаете, иностранец мог бы работать в сборной России? Вячеслав Быков предложил это, когда назвал фамилию Боба Хартли. Как вы относитесь к этой идее?

– Мое личное мнение – сборную России должен возглавлять русский человек.

У нас достаточно большая хоккейная школа, есть много специалистов. В хоккейной стране Россия главным тренером должен быть именно русский, – сказал Буре.