Моуринью о «Роме»: «Мне приходится защищаться и скрывать чувства. Этот сезон может стать болезненным»

Главный тренер «Ромы» выразил недовольство ситуацией, сложившейся в клубе.

«Здесь мне приходится защищаться и скрывать чувства по поводу того, что происходит. Возможно, однажды я пойму, почему случаются определенные вещи. Есть ситуации, суть которых на протяжении многих лет остается скрытой. Однажды я пойму.

До тех пор, пока это не станет невозможным математически, я продолжу говорить, что четвертое место – это наша цель. На протяжении нескольких сезонов «Рома» финишировала шестой или седьмой.

Летом клуб предпринимал усилия, но это скорее была ускоренная трансферная деятельность, чем долгосрочное строительство. Я не думаю, что состав «Ромы» сильнее, чем в прошлом году. Мы потеряли опытных игроков, подписали игроков на замену ушедшим. Многим из них не хватает опыта на таком уровне.

У меня контракт на три года. Этот сезон может стать болезненным и для души, и для тела, но мне все еще очень важно понять то, что мне не удалось понять до прихода в клуб. Сейчас я знаю больше, чем два месяца назад», – сказал Моуринью для Sky Sport.

«Рома» валится: 1 победа в 7 матчах. А Жозе винит все подряд – судей, игроков, реализацию, опять судей