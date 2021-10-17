Сомнения игроков «МЮ» в Сульшере растут. Роналду поражен тем, как низки требования, а Бруну считает, что тренеры не дают план на игру

Ситуация в нестабильна.

Руководство клуба планировало дать Оле-Гуннару Сульшеру поработать и намеревалось принимать решения о его будущем летом. Все изменилось после домашних поражений от «Ливерпуля» (0:5) и «Манчестер Сити» (0:2). Если летом в «Юнайтед» присутствовал оптимизм, то сейчас все в клубе шокированы.

Более того, по данным Daily Mail, важные игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны работой Сульшера.

считает, что и сам Сульшер, и его штаб не дают игрокам четкий план на игру. Другие футболисты считают, что сейчас в «МЮ» слишком много молодых тренеров, которые учатся на работе.

поражен тем, как упали стандарты в «Юнайтед» с момента его ухода из клуба 12 лет назад.

Игроки «МЮ» считают, что у Сульшера есть любимчики. Футболисты сочувствуют Донни ван де Беку, которому тренер почти не дает шансов. Игроки «МЮ» не понимают, почему хавбеку не дают играть чаще, а болельщики устроили ему овацию время игры с «Ман Сити», что было воспринято как критика в адрес Сульшера. Также многих волнует ситуация, сложившаяся вокруг .

Многих удивило, что , пропустивший два дня тренировок перед матчем с «Сити» из-за простуды, отыграл в дерби около получаса.

Игроки «Манчестер Юнайтед» все сильнее сомневаются в Сульшере.

Команда выиграла лишь 6 из 12 последних матчей. Следующую игру «МЮ» проведет 20 ноября. Соперником манчестерского клуба станет «Уотфорд».