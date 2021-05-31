«Салавату» засчитано техническое поражение за отмененный матч с «Трактором»

КХЛ засчитала «Салавату Юлаеву» техническое поражение по итогам не состоявшегося 7 ноября матча с «Трактором».
На официальном лиги сообщается, что это решение принято в соответствии с пунктом 20 статьи 30 дисциплинарного регламента КХЛ.
Напомним, что 6 ноября лига проинформировала об отмене матча между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» на фоне того, что часть хоккеистов уфимцев испытывала симптомы ОРВИ.
В связи с постановлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан уфимская команда изолировалась на семь дней всем составом.
Ранее стало известно, что игроки «Салавата» заболели после матча с минским «Динамо» в Беларуси.