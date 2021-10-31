Россиянка Наталья Кузьмина стала почетным вице-президентом FIG. Ранее Россия сняла ее с выборов на должность главы техкома

Экс-глава технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Наталья Кузьмина стала почетным вице-президентом организации.

Кузьмина, а также шведка Маргарет Сиккенс Алквист и немец Хорст Кунце получили должности почетных вице-президентов за многолетний вклад в гимнастику.

До ноября этого года Кузьмина возглавляла технический комитет FIG по художественной гимнастике.

На Олимпийских играх-2020 техком не нашел нарушений работы судей в личном многоборье, где победила израильтянка Линой Ашрам, а россиянка Дина Аверина стала второй.

В сентябре российская сторона сняла кандидатуру Кузьминой с предстоящих выборов на должность главы техкома. Специалист подавала жалобу в Независимый этический фонд, однако в итоге до выборов ее не допустили.

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