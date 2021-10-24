Линекер о контракте Бекхэма с Катаром: «Сколько человек откажется от 150 млн фунтов? Я бы не стал этим заниматься, но это его дело»

Бывший футболист сборной Англии, телеэксперт высказался о том, что экс-капитан национальной команды страны станет лицом ЧМ-2022, будет продвигать Катар и получит за это 150 млн фунтов за 10 лет.

«Это не то, чем бы я стал заниматься, но это его дело. Я не тот человек, который осуждает других.

Сколько человек откажется от 150 млн фунтов? Думаю, очень немного.

Я бы не стал этого делать, я серьезно. Но он деловой человек. Он действительно хорошо работал, он хороший парень и добился больших успехов», – сказал Линекер.

Линекер также заявил: «Сколько бы они ни предложили мне, ответ будет отрицательным. Я не согласен с режимом».

Бекхэму заплатят 150 млн за 10 лет – за рекламу Катара и ЧМ-2022. Возмутились правозащитники: в стране дискриминация мигрантов и ЛГБТ