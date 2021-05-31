На Матче звезд КХЛ сыграют сборные России, Евразии, Северной Америки и Скандинавии

объявила о запуске голосования для определения участников в Челябинске.

Распределение хоккеистов будет осуществляться по принципу принадлежности к географическим регионам, и по итогам голосования будут сформированы четыре команды.

В команду России смогут попасть только россияне, Северной Америки – хоккеисты из Канады и США, Скандинавии – представители Финляндии, Швеции и Дании, Евразии – все остальные.

Болельщики до 21 ноября должны выбрать одного вратаря, одного защитника и двух нападающих. Затем свой выбор сделают представители СМИ, аккредитованные на сезон-2021/22. Остальные участники будут определены самой КХЛ.

В каждую команду войдут два вратаря, девять полевых игроков и два тренера. Окончательные составы будут объявлены 14 декабря.

Изменилось также расписание звездного уик-энда. В субботу, 15 января, состоится первая часть мастер-шоу, а также полуфинальные матчи турнира, на следующий день – продолжение мастер-шоу, матч за третье место и финал.

Неделя звезд пройдет в Челябинске с 8 по 16 января.